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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Одесса (294657) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: раствор для инъекций (8)
94,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: ампула (2)
72,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), ампула (7)
90,90
Экономия: -15,20 грн
75,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), ампула (8)
92,80
Экономия: -17,10 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1), ампула (6)
90,90
Экономия: -15,20 грн
75,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
72,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: ампула (3)
72,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -12,68 грн
77,82 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: раствор для инъекций (9)
88,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: раствор для инъекций (9)
84,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: раствор для инъекций (7)
84,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
84,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
73,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (1)
90,90
Экономия: -15,20 грн
75,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
95,46
Экономия: -17,64 грн
77,82 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: раствор для инъекций (9)
73,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
76,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: раствор для инъекций (3)
81,84
Экономия: -4,02 грн
77,82 грн