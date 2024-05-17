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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Львов (294657) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
76,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (7)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -13,14 грн
77,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
90,94
Экономия: -13,09 грн
77,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -13,65 грн
77,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
90,93
Экономия: -13,08 грн
77,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
90,93
Экономия: -13,08 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: раствор для инъекций (9)
78,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: раствор для инъекций (8)
95,48
Экономия: -17,63 грн
77,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
95,49
Экономия: -17,64 грн
77,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
76,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
90,93
Экономия: -13,08 грн
77,85 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -5,65 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
90,90
Экономия: -15,20 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
139,40
Экономия: -13,00 грн
126,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
78,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: раствор для инъекций (5)
90,93
Экономия: -13,08 грн
77,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
72,74 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
95,40
Экономия: -19,70 грн
75,70 грн