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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Киев (294657) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
149,00
Экономия: -22,60 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
87,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (21)
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: раствор для инъекций (6)
56,85
Экономия: -2,07 грн
54,78 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), ампула (8)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), ампула (7)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), ампула (5)
89,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
95,40
Экономия: -19,70 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -15,14 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
139,40
Экономия: -13,00 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3), ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: раствор для инъекций (7)
83,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1), ампула (8)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Здоровая семья
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (2), ампула (4)
149,10
Экономия: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
140,70
Экономия: -14,30 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн