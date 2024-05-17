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Альфлорекс капсулы туба, №30 - Одесса (463222) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
1053,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
945,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
966,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
966,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
1032,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
966,00 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (5)
961,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
991,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 35 мин
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
961,70 грн
Экспресс фарм
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1331,40
Экономия: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
Всего: упаковка (1)
1279,10
Экономия: -259,80 грн
1019,30 грн