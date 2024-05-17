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Альфлорекс капсулы туба, №30 - Львов (463222) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
1111,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
970,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
1107,30 грн
В других городах:
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Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
958,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
Всего: упаковка (1)
1279,10
Экономия: -259,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (2)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Экспресс фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1331,40
Экономия: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (2)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 47/42
Всего: упаковка (2)
1212,50
Экономия: -193,20 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (4)
1182,10
Экономия: -162,80 грн
1019,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
991,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн