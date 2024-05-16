К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А Всего: упаковка (4) 1182,10 Экономия: -162,80 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, пл. Независимости, 2 Всего: упаковка (1) 1267,60 Экономия: -248,30 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 115 Всего: упаковка (1) 1267,60 Экономия: -248,30 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 47/42 Всего: упаковка (2) 1212,50 Экономия: -193,20 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Киев, ул. Загоровская, 17/21 Всего: упаковка (2) 1207,00 Экономия: -187,70 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А Всего: упаковка (2) 1267,60 Экономия: -248,30 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37 Всего: упаковка (1) 1207,00 Экономия: -187,70 грн 1019,30 грн Забронировать

Экспресс фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б Всего: упаковка (1) 1331,40 Экономия: -312,10 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26 Всего: упаковка (2) 1207,00 Экономия: -187,70 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Крюковщина, ул. Одесская, 20 Всего: упаковка (1) 1279,10 Экономия: -259,80 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А Всего: упаковка (1) 1267,60 Экономия: -248,30 грн 1019,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Южное, просп. Мира, 19-Е Всего: упаковка (3) 961,70 грн Забронировать

Аптека enter Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Фонтанка, ул. Греческая, 2 Всего: упаковка (1) 1028,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47 Всего: упаковка (1) 1009,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2 Всего: упаковка (1) 1009,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 31 Всего: упаковка (1) 1009,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Марсельская, 56 Всего: упаковка (5) 961,60 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Марсельская, 32/3 Всего: упаковка (1) 1065,60 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Польская, 14 Всего: упаковка (1) 1028,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Екатерининская, 48 Всего: упаковка (1) 945,30 грн Забронировать