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Альфлорекс капсулы туба, №30 - Харьков (463222) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (4)
1182,10
Экономия: -162,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 47/42
Всего: упаковка (2)
1212,50
Экономия: -193,20 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (2)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Экспресс фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1331,40
Экономия: -312,10 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (2)
1207,00
Экономия: -187,70 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
Всего: упаковка (1)
1279,10
Экономия: -259,80 грн
1019,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
1267,60
Экономия: -248,30 грн
1019,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
961,70 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
1009,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (5)
961,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
1065,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
945,30 грн