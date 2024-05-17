Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектомБангшилЦены в аптеках

Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Одесса (459058) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 33/11
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, перек. Хмельницкого Богдана / Одесская, 4/1
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Зинича Игоря, 2-Б
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 22
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 26-Д
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Авиаторов, 71-В
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гребенки, ул. Киевская, 105
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Ржищев, ул. Соборная, 31
Всего: упаковка (2)
449,00 грн