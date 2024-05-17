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Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Львов (459058) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (7)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 2
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 13
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 39
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 48
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 71
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Мирогощанская, 1
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Всего: упаковка (2)
449,00 грн