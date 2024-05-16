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Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Киев (459058) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
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Киев, ул. Крещатик, 44
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449,00 грн
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Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
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449,00 грн
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Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
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449,00 грн
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Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (1)
449,00 грн