Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Харьков (459058) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, ул. Сумская, 6
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Сумская, 73
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Культуры, 8
В других городах:
1 социальна аптека
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Харьков, просп. Героев Харькова, 210
1 социальна аптека
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д
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Павлоград, ул. Независимости, 166
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Днепр, ул. Березинская, 23-К
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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Днепр, ул. Независимости, 11
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Запорожье, просп. Соборный, 148
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Запорожье, ул. Сытова, 4-А
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
1 социальна аптека
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Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 120/1
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:10
Березань, ул. Привокзальная, 1
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Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
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Барышевка, ул. Центральная, 26