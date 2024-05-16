АЛОЕЗ КОМПАУНД таблетки 430 мг, №100 - Харьков (458773) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Культуры, 8
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Харьков, ул. Москалевская, 61
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
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Запорожье, ул. Сытова, 4-А
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Александрия, просп. Соборный, 11
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Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
Аптека доброго дня
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Кривой Рог, просп. Центральный, 37
1 социальна аптека
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Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 4
Будьте здоровы
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Яготин, ул. Вокзальная, 25
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Березань, ул. Шевченкив шлях, 139