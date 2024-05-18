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Артижель раствор для перорального применения саше 10 мл, №20 - Запорожье (457574) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
320,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
340,00
Экономия: -48,00 грн
292,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -88,00 грн
292,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), саше (2)
334,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (9)
378,32
Экономия: -59,54 грн
318,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), саше (8)
348,02
Экономия: -52,68 грн
295,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -53,36 грн
302,63 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
340,00
Экономия: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), саше (15)
342,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), саше (9)
417,90
Экономия: -116,60 грн
301,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
333,99
Экономия: -31,36 грн
302,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), саше (11)
334,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), саше (9)
353,51
Экономия: -39,07 грн
314,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
334,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -48,00 грн
292,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), саше (18)
355,10
Экономия: -60,15 грн
294,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), саше (16)
351,15
Экономия: -56,29 грн
294,86 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), саше (3)
395,30
Экономия: -89,60 грн
305,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
320,60 грн