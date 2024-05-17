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FERTILOVIT® F PCOS капсулы №60 + стик с порошком №30, №1 - Одесса (452251) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
2741,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 120
Всего: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2999,00 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
2999,00 грн