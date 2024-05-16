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FERTILOVIT® F ENDO капсулы, №90 - Львов (452240) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Волчинец, ул. Волчинецкая, 225-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
3003,77
Экономия: -2,32 грн
3001,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
3057,62 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: капсулы (30)
3000,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Шевченко, 20/2
Всего: упаковка (2)
3003,83
Экономия: -32,62 грн
2971,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Палладина Академика, 16
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
3226,00
Экономия: -161,30 грн
3064,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Экспресс фарм
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн