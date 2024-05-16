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FERTILOVIT® F ENDO капсулы, №90 - Киев (452240) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
3147,00
Экономия: -157,35 грн
2989,65 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн