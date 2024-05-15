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FERTILOVIT® F ENDO капсулы, №90 - Харьков (452240) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-К
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
3290,00
Экономия: -164,50 грн
3125,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
3290,00
Экономия: -164,50 грн
3125,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 7-Б
Всего: капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн