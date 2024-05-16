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Билактон капсулы, №20 - Харьков (494305) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
384,00
Экономия: -22,19 грн
361,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
379,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
383,50
Экономия: -27,10 грн
356,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
374,38 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
382,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
384,99
Экономия: -39,59 грн
345,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
393,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
390,02
Экономия: -27,02 грн
363,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: капсулы (1)
353,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: капсулы (10)
408,20
Экономия: -47,19 грн
361,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
374,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
407,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
380,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: капсулы (1)
380,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -30,59 грн
345,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
356,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
396,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: капсулы (1)
358,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
378,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
367,78 грн