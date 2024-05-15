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Билактон капсулы, №20 - Днепр (Днепропетровск) (494305) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
403,64
Экономия: -23,64 грн
380,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
385,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
418,17
Экономия: -34,19 грн
383,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
385,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
384,14
Экономия: -20,34 грн
363,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
385,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
336,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
385,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
395,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
385,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
403,86
Экономия: -19,92 грн
383,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
385,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
378,07
Экономия: -22,67 грн
355,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -30,59 грн
345,40 грн