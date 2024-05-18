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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Запорожье (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
21,09
Экономия: -1,24 грн
19,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
19,10
Экономия: -1,82 грн
17,28 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (3)
21,08
Экономия: -1,23 грн
19,85 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (6)
19,16
Экономия: -1,32 грн
17,84 грн
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Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
19,20
Экономия: -1,43 грн
17,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (11)
19,28
Экономия: -1,84 грн
17,44 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (6)
19,93
Экономия: -1,13 грн
18,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (11)
18,92
Экономия: -1,96 грн
16,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (6)
19,38
Экономия: -1,44 грн
17,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (5)
18,96
Экономия: -2,49 грн
16,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (6)
21,58
Экономия: -1,73 грн
19,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (11)
19,12
Экономия: -2,81 грн
16,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (6)
21,17
Экономия: -2,09 грн
19,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (6)
21,31
Экономия: -1,46 грн
19,85 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (10)
18,90
Экономия: -2,45 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (7)
19,40
Экономия: -2,66 грн
16,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (24)
19,24
Экономия: -3,34 грн
15,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (5)
21,29
Экономия: -1,86 грн
19,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (10)
19,57
Экономия: -2,13 грн
17,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
19,47
Экономия: -1,79 грн
17,68 грн