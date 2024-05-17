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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Одесса (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (24)
18,85
Экономия: -1,01 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (24)
21,67
Экономия: -2,06 грн
19,61 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (23)
19,50
Экономия: -2,13 грн
17,37 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
21,12
Экономия: -2,46 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (20)
19,40
Экономия: -1,56 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (24)
21,10
Экономия: -1,67 грн
19,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (19)
19,26
Экономия: -1,89 грн
17,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (12)
19,09
Экономия: -3,26 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (10)
19,25
Экономия: -2,43 грн
16,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
18,93
Экономия: -3,03 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (19)
19,06
Экономия: -1,86 грн
17,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (10)
19,13
Экономия: -2,82 грн
16,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
21,29
Экономия: -2,55 грн
18,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (12)
18,91
Экономия: -1,78 грн
17,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (12)
19,49
Экономия: -2,21 грн
17,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (24)
21,43
Экономия: -1,72 грн
19,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (8)
19,51
Экономия: -3,81 грн
15,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (12)
18,90
Экономия: -1,77 грн
17,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (10)
19,24
Экономия: -1,73 грн
17,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (11)
19,00
Экономия: -1,72 грн
17,28 грн