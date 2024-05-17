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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Львов (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
19,16
Экономия: -1,72 грн
17,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (12)
19,27
Экономия: -1,59 грн
17,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (12)
21,14
Экономия: -1,98 грн
19,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (9)
18,86
Экономия: -2,70 грн
16,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (12)
18,86
Экономия: -1,02 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (12)
18,91
Экономия: -1,40 грн
17,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (4)
18,99
Экономия: -2,59 грн
16,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (11)
19,09
Экономия: -3,57 грн
15,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (9)
20,92
Экономия: -1,92 грн
19,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (5)
19,47
Экономия: -1,96 грн
17,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (12)
18,99
Экономия: -1,40 грн
17,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
19,10
Экономия: -1,50 грн
17,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (12)
18,96
Экономия: -1,68 грн
17,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (6)
19,18
Экономия: -2,44 грн
16,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (10)
19,09
Экономия: -1,39 грн
17,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (11)
19,48
Экономия: -2,04 грн
17,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всего: упаковка (22)
21,09
Экономия: -1,38 грн
19,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (11)
21,36
Экономия: -1,36 грн
20,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (8)
17,45
Экономия: -1,20 грн
16,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
Всего: упаковка (11)
19,04
Экономия: -1,53 грн
17,51 грн