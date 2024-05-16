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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Харьков (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
17,38
Экономия: -2,34 грн
15,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
19,16
Экономия: -2,91 грн
16,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
19,34
Экономия: -2,28 грн
17,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
17,65
Экономия: -3,11 грн
14,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (10)
19,24
Экономия: -2,79 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (11)
19,46
Экономия: -2,84 грн
16,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
19,45
Экономия: -1,94 грн
17,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
19,40
Экономия: -3,08 грн
16,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (7)
17,34
Экономия: -2,80 грн
14,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
19,47
Экономия: -2,27 грн
17,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (8)
19,45
Экономия: -2,01 грн
17,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (10)
19,36
Экономия: -3,04 грн
16,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (6)
17,64
Экономия: -2,11 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (9)
17,01
Экономия: -2,52 грн
14,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
17,83
Экономия: -3,29 грн
14,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (4)
19,25
Экономия: -1,65 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (9)
17,38
Экономия: -2,84 грн
14,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (12)
21,36
Экономия: -1,93 грн
19,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (9)
17,64
Экономия: -2,33 грн
15,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (10)
21,55
Экономия: -2,20 грн
19,35 грн