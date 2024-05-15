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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
18,04
Экономия: -3,37 грн
14,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (6)
21,72
Экономия: -2,29 грн
19,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
19,03
Экономия: -1,35 грн
17,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (10)
18,85
Экономия: -1,41 грн
17,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (24)
19,41
Экономия: -3,51 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (7)
19,27
Экономия: -2,53 грн
16,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (24)
17,32
Экономия: -1,66 грн
15,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (10)
19,54
Экономия: -3,09 грн
16,45 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (6)
17,33
Экономия: -1,60 грн
15,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (8)
17,74
Экономия: -1,49 грн
16,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (12)
19,38
Экономия: -1,78 грн
17,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (6)
19,18
Экономия: -1,24 грн
17,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (6)
21,59
Экономия: -2,51 грн
19,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (6)
21,63
Экономия: -1,78 грн
19,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (11)
19,17
Экономия: -1,73 грн
17,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
18,94
Экономия: -1,17 грн
17,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (6)
18,94
Экономия: -1,10 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
21,20
Экономия: -1,35 грн
19,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (11)
19,16
Экономия: -2,85 грн
16,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (5)
19,34
Экономия: -2,87 грн
16,47 грн