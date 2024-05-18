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БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИР 30 г, №1 - Запорожье (406681) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6)
21,47
Экономия: -2,31 грн
19,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
18,99
Экономия: -2,30 грн
16,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
18,97
Экономия: -2,35 грн
16,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
21,09
Экономия: -1,24 грн
19,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
19,26
Экономия: -1,32 грн
17,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
19,28
Экономия: -1,34 грн
17,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
21,09
Экономия: -4,02 грн
17,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (8)
19,31
Экономия: -1,50 грн
17,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
19,41
Экономия: -2,67 грн
16,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
19,04
Экономия: -1,23 грн
17,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
21,18
Экономия: -2,02 грн
19,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (6)
19,04
Экономия: -1,10 грн
17,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
19,00
Экономия: -1,06 грн
17,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (12)
19,16
Экономия: -1,32 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (8)
19,20
Экономия: -1,43 грн
17,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
19,52
Экономия: -1,58 грн
17,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
19,37
Экономия: -2,09 грн
17,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (5)
19,28
Экономия: -1,84 грн
17,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (4)
19,13
Экономия: -2,82 грн
16,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (5)
19,10
Экономия: -2,50 грн
16,60 грн