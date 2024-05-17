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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИРЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИР 30 г, №1 - Одесса (406681) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (18)
18,85
Экономия: -1,01 грн
17,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (10)
19,06
Экономия: -3,16 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (24)
21,67
Экономия: -2,06 грн
19,61 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (24)
19,50
Экономия: -2,13 грн
17,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
19,04
Экономия: -2,22 грн
16,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (11)
19,54
Экономия: -2,94 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (19)
19,40
Экономия: -1,56 грн
17,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (24)
21,10
Экономия: -1,67 грн
19,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (24)
19,26
Экономия: -1,89 грн
17,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (5)
19,09
Экономия: -3,26 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (4)
19,25
Экономия: -2,43 грн
16,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (5)
18,93
Экономия: -3,03 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (3)
19,32
Экономия: -3,49 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (11)
19,06
Экономия: -1,86 грн
17,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (10)
18,91
Экономия: -2,31 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (10)
18,91
Экономия: -3,01 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
19,19
Экономия: -2,30 грн
16,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (3)
18,91
Экономия: -2,04 грн
16,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (9)
19,00
Экономия: -1,32 грн
17,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (10)
18,91
Экономия: -1,78 грн
17,13 грн