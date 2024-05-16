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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИРЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИР 30 г, №1 - Киев (406681) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (11)
17,35
Экономия: -2,17 грн
15,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (11)
19,13
Экономия: -2,17 грн
16,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (12)
19,24
Экономия: -2,72 грн
16,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (7)
19,56
Экономия: -3,11 грн
16,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (12)
18,96
Экономия: -3,06 грн
15,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (6)
19,23
Экономия: -2,71 грн
16,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (11)
21,46
Экономия: -2,20 грн
19,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (11)
21,20
Экономия: -3,56 грн
17,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
19,31
Экономия: -2,03 грн
17,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (11)
18,91
Экономия: -1,95 грн
16,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (9)
19,57
Экономия: -3,12 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (9)
19,45
Экономия: -2,56 грн
16,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (10)
19,38
Экономия: -2,25 грн
17,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (8)
19,07
Экономия: -3,17 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (12)
19,55
Экономия: -3,72 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (11)
19,27
Экономия: -2,31 грн
16,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (12)
27,45
Экономия: -3,66 грн
23,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (11)
18,87
Экономия: -1,19 грн
17,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (11)
19,44
Экономия: -2,70 грн
16,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (10)
19,09
Экономия: -2,20 грн
16,89 грн