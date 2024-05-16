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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИРЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИР 30 г, №1 - Харьков (406681) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
19,27
Экономия: -2,21 грн
17,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
17,38
Экономия: -2,34 грн
15,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
19,14
Экономия: -2,25 грн
16,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
19,16
Экономия: -2,91 грн
16,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (6)
19,52
Экономия: -2,15 грн
17,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (8)
17,50
Экономия: -1,60 грн
15,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
19,43
Экономия: -2,61 грн
16,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
19,34
Экономия: -2,28 грн
17,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (8)
17,65
Экономия: -3,11 грн
14,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (9)
17,32
Экономия: -1,73 грн
15,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (8)
19,37
Экономия: -2,24 грн
17,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (9)
19,24
Экономия: -2,79 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (10)
19,46
Экономия: -2,84 грн
16,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
17,52
Экономия: -1,49 грн
16,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
19,45
Экономия: -1,94 грн
17,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (11)
17,52
Экономия: -1,79 грн
15,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
19,40
Экономия: -3,08 грн
16,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (4)
17,34
Экономия: -2,80 грн
14,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
19,47
Экономия: -2,27 грн
17,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (6)
19,45
Экономия: -2,01 грн
17,44 грн