Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИРЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС + ИНЖИР 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (406681) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (3)
19,03
Экономия: -1,35 грн
17,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
17,77
Экономия: -1,97 грн
15,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (6)
18,85
Экономия: -1,41 грн
17,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (9)
17,90
Экономия: -1,80 грн
16,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (7)
13,90
Экономия: -1,82 грн
12,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (12)
12,46
Экономия: -1,19 грн
11,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (9)
19,54
Экономия: -3,09 грн
16,45 грн
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (12)
19,38
Экономия: -1,78 грн
17,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (10)
19,18
Экономия: -1,24 грн
17,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (10)
13,74
Экономия: -1,16 грн
12,58 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (6)
19,31
Экономия: -2,24 грн
17,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (6)
19,35
Экономия: -1,54 грн
17,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (5)
19,57
Экономия: -2,61 грн
16,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (8)
19,29
Экономия: -1,69 грн
17,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
19,40
Экономия: -1,59 грн
17,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (3)
18,35
Экономия: -2,45 грн
15,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
17,56
Экономия: -2,30 грн
15,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (5)
19,17
Экономия: -1,73 грн
17,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (12)
19,27
Экономия: -3,02 грн
16,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (8)
18,94
Экономия: -1,17 грн
17,77 грн