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БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы 570 мг, №60 - Львов (403021) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
211,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
289,94
Экономия: -49,70 грн
240,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
211,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
196,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
263,99
Экономия: -64,82 грн
199,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
211,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
271,31
Экономия: -31,07 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
236,18
Экономия: -20,30 грн
215,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
211,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -72,82 грн
199,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
240,99
Экономия: -41,82 грн
199,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -92,82 грн
199,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -22,82 грн
199,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
211,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
292,77
Экономия: -52,53 грн
240,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
211,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
222,06
Экономия: -15,21 грн
206,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
211,20 грн