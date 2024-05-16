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БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы 570 мг, №60 - Харьков (403021) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
262,94
Экономия: -22,70 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
294,56
Экономия: -10,76 грн
283,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
211,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
310,70
Экономия: -70,46 грн
240,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
227,99
Экономия: -28,94 грн
199,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
320,09
Экономия: -33,14 грн
286,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
310,88
Экономия: -46,22 грн
264,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
211,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
190,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
225,46
Экономия: -19,61 грн
205,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
211,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
211,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
321,77
Экономия: -34,95 грн
286,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
224,25
Экономия: -12,79 грн
211,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
230,50
Экономия: -25,55 грн
204,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
308,51
Экономия: -15,11 грн
293,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
226,23
Экономия: -15,24 грн
210,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
261,07
Экономия: -20,83 грн
240,24 грн