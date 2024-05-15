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БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы 570 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (403021) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
305,91
Экономия: -65,67 грн
240,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
307,04
Экономия: -66,80 грн
240,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
227,94
Экономия: -18,92 грн
209,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
325,95
Экономия: -85,71 грн
240,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
306,40
Экономия: -66,16 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
305,22
Экономия: -64,98 грн
240,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
234,74
Экономия: -22,00 грн
212,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
295,23
Экономия: -54,99 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
300,96
Экономия: -60,72 грн
240,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
230,43
Экономия: -20,39 грн
210,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
311,56
Экономия: -71,32 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
211,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
239,91
Экономия: -28,92 грн
210,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
290,41
Экономия: -54,54 грн
235,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
240,55
Экономия: -28,60 грн
211,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
290,50
Экономия: -50,26 грн
240,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
295,52
Экономия: -55,28 грн
240,24 грн