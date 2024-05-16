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PROMENSIL MENOPAUSE DOUBLE STRENGTH/FORTE таблетки, №30 - Киев (390807) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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999,00 грн
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Киев, ул. Крещатик, 44
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999,00 грн
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
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999,00 грн
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Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
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999,00 грн
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999,00 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
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Киев, ул. Константиновская, 71
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999,00 грн
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Киев, ул. Антоновича, 115
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999,00 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 116
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999,00 грн
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
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999,00 грн
1 социальна аптека
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Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
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999,00 грн
1 социальна аптека
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Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
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Киев, ул. Березняковская, 31
Всего: упаковка (2)
999,00 грн
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Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (3)
999,00 грн