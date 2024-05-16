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PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Киев (390808) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (5)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 07 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56-А
Всего: упаковка (2)
769,00 грн