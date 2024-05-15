PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Харьков (390808) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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Всего: упаковка (3)
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Днепр, ул. Вернадского, 17
1 социальна аптека
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Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
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Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 138
1 социальна аптека
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Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
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Киев, ул. Гришко Михаила, 5
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Киев, просп. Григоренко Петра, 18-А
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Киев, ул. Княжий Затон, 4/4
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Киев, ул. Ахматовой Анны, 49
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Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
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Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
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Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
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Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
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Киев, бульв. Леси Украинки, 2
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
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Всего: упаковка (4)
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Киев, пл. Независимости, 1
Аптека доброго дня
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Киев, пл. Независимости, 2
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Киев, ул. Антоновича, 115
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Киев, ул. Крещатик, 44