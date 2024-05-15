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PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Харьков (390808) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 138
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 18-А
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4/4
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 49
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
769,00 грн