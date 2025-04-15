Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -10,55 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -10,55 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -10,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -10,55 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -21,10 грн
D.s.
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
96,45
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
210,89
Экономия при брони: -14,33 грн