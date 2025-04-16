Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
187,26
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,73
Экономия при брони: -8,65 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
186,55
Экономия при брони: -10,08 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
187,34
Экономия при брони: -10,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
95,39
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,32
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,55
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,75
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,12
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
209,64
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
181,79
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
201,84
Экономия при брони: -13,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
205,21
Экономия при брони: -26,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
195,03
Экономия при брони: -12,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,83
Экономия при брони: -4,60 грн