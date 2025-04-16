Киев
Гастролакт (Gastrolakt)

Гастролакт (Gastrolakt)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 39 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
187,26
Экономия при брони: -8,67 грн
178,59 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
178,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,73
Экономия при брони: -8,65 грн
177,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
178,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
186,55
Экономия при брони: -10,08 грн
176,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
178,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
187,34
Экономия при брони: -10,14 грн
177,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
95,39
Экономия при брони: -6,46 грн
88,94 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,32
Экономия при брони: -6,62 грн
178,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -25,90 грн
178,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,55
Экономия при брони: -13,54 грн
177,01 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,75
Экономия при брони: -12,09 грн
178,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,12
Экономия при брони: -4,07 грн
89,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
209,64
Экономия при брони: -12,65 грн
196,99 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
181,79
Экономия при брони: -7,54 грн
174,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
201,84
Экономия при брони: -13,62 грн
188,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -12,95 грн
89,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
205,21
Экономия при брони: -26,45 грн
178,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
195,03
Экономия при брони: -12,85 грн
182,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,83
Экономия при брони: -4,60 грн
89,23 грн
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