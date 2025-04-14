Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
175,64
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
191,10
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,98
Экономия при брони: -13,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,05
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
106,38
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,84
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
191,34
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
177,09
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
96,12
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
179,20
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
209,64
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
200,31
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
176,25
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
193,93
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
200,42
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
193,53
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
205,19
Экономия при брони: -24,43 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,23
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
173,28
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,90
Экономия при брони: -8,05 грн