Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
193,78
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
194,17
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,80
Экономия при брони: -12,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
178,80
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,45
Экономия при брони: -22,24 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
189,64
Экономия при брони: -7,33 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
173,22
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
186,38
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
173,90
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
95,30
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
91,53
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
94,56
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,49
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
193,56
Экономия при брони: -11,28 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
193,36
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
186,51
Экономия при брони: -10,03 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
103,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,03
Экономия при брони: -4,76 грн