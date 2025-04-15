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Атерофитон (Aterofiton)
Атерофитон (Aterofiton)
Львов
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Закроется в 20:00
Демидовка, ул. Мира, 46
114.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 19.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Карпенко, 1
116.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
366,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
336,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
132.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 19.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
136.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
138.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Сурмичи, 100
139.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
140.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
366,50
Экономия при брони:
-43,20 грн
323,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
141.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
366,50
Экономия при брони:
-43,20 грн
323,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 25
161.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
161.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
161.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
161.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
161.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 13:00
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
172.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Теофиполь, ул. Макаренко, 2-В
172.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белогорье, ул. Шевченко Тараса, 59-А
172.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
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