Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
360,93
Экономия при брони: -21,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
364,44
Экономия при брони: -24,75 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
366,50
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
336,00
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
Подорожник
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
10.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
366,50
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
355,53
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
336,00
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каменская, 120
11.2 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
357,31
Экономия при брони: -17,62 грн
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Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
354,34
Экономия при брони: -14,65 грн
Подорожник
Буча, ул. Героев Майдана, 8
24.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
339,60
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Фурсы, ул. Вереснева, 10
78.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
339,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн