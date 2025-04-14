Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
350,87
Экономия при брони: -12,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
363,27
Экономия при брони: -25,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
361,24
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
352,71
Экономия при брони: -14,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
357,97
Экономия при брони: -20,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
351,01
Экономия при брони: -13,11 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн