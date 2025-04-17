Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
354,41
Экономия при брони: -14,72 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
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Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
Аптека копейка
Киев, ул. Каменская, 120
128.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
360,14
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
Подорожник
Буча, ул. Героев Майдана, 8
129.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
339,60
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
336,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
364,07
Экономия при брони: -24,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
131.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
370,30
Экономия при брони: -52,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
131.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
370,30
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
131.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
360,72
Экономия при брони: -21,03 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
132.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
354,30
Экономия при брони: -14,61 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
139.4 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
353,49
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
163.7 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Аптека низких цен
Пирятин, ул. Соборная, 16
163.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Ощад аптека
Пирятин, ул. Соборная, 25
163.9 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
165.2 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Пирятин, ул. Европейская, 152-Б
165.8 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 102
173.1 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
Атерофитон таблетки 0.85 г №60
Эйм
332,70 грн