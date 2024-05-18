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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы, №30 - Запорожье (374316) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
345,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
406,59
Экономия: -67,61 грн
338,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
345,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
286,93 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
384,00
Экономия: -48,00 грн
336,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
345,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
307,39
Экономия: -13,49 грн
293,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
345,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
345,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
373,90
Экономия: -61,43 грн
312,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
345,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
399,73
Экономия: -61,68 грн
338,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
362,37
Экономия: -77,09 грн
285,28 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
332,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
408,37
Экономия: -70,32 грн
338,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
345,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
392,83
Экономия: -108,82 грн
284,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
345,00 грн