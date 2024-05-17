Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыБЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРАЦены в аптеках

БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы, №30 - Львов (374316) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
378,80
Экономия: -52,61 грн
326,19 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
286,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
364,39
Экономия: -90,31 грн
274,08 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
345,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
284,47 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
332,06
Экономия: -48,75 грн
283,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
418,99
Экономия: -94,94 грн
324,05 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
335,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
451,99
Экономия: -127,94 грн
324,05 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
335,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -41,94 грн
324,05 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
345,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,70 грн