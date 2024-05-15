Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыБЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРАЦены в аптеках

БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (374316) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
388,66
Экономия: -44,03 грн
344,63 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
383,02
Экономия: -38,39 грн
344,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
392,80
Экономия: -48,25 грн
344,55 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
371,60
Экономия: -75,17 грн
296,43 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
341,73
Экономия: -84,21 грн
257,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
346,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
346,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
361,22
Экономия: -64,79 грн
296,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
257,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
389,07
Экономия: -92,64 грн
296,43 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
379,12
Экономия: -37,79 грн
341,33 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
375,79
Экономия: -30,94 грн
344,85 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
373,36
Экономия: -31,96 грн
341,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
313,26
Экономия: -18,26 грн
295,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
346,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
312,06 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
382,13
Экономия: -37,83 грн
344,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
373,10
Экономия: -87,20 грн
285,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
379,88
Экономия: -93,98 грн
285,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
366,03
Экономия: -33,28 грн
332,75 грн