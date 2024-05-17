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АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки, №180 - Львов (339498) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (9)
218,00
Экономия: -10,90 грн
207,10 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (11)
230,00
Экономия: -18,40 грн
211,60 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (7)
218,00
Экономия: -6,54 грн
211,46 грн
Маргарита
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
252,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
222,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (4)
267,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (5)
221,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
245,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (8)
224,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (4)
221,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (1)
266,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом