Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГемаготен-лен (Gemagoten-flax) Гемаготен-лен (Gemagoten-flax) (304609) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ВЛВ Импорт Форма выпуска Плитка Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия