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FERTILOVIT® MT капсулы, №90 - Запорожье (325147) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
2297,00
Экономия: -114,85 грн
2182,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Героев Украины, 9
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
2297,00
Экономия: -114,85 грн
2182,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: капсулы (5)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: капсулы (4)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Красной Калины, 85
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: капсулы (2)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
2241,00
Экономия: -112,05 грн
2128,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: капсулы (4)
2249,00 грн