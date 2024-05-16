FERTILOVIT® MT капсулы, №90 - Киев (325147) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 33 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 2
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 44
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Киев, пл. Бессарабская, 7
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Киев, бульв. Леси Украинки, 2
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Киев, ул. Саксаганского, 33/35
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Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
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Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
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Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
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Киев, просп. Голосеевский, 58-А
1 социальна аптека
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Всего: капсулы (5)
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Киев, пл. Оболонская, 4-Б
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Всего: капсулы (2)
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Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
Свк фарм
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
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Киев, просп. Европейского Союза, 47
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Всего: капсулы (5)
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Киев, ул. Святошинская, 3