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FERTILOVIT® M PLUS капсулы, №60 - Киев (452237) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: капсулы (2)
2549,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
2526,00
Экономия: -126,30 грн
2399,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: капсулы (2)
2549,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
2614,00
Экономия: -130,70 грн
2483,30 грн