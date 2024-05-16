FERTILOVIT® M PLUS капсулы, №60 - Киев (452237) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 40 аптеках
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Всего: упаковка (2), капсулы (2)
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
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Всего: капсулы (2)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
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Киев, ул. Бассейная, 15
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Киев, бульв. Леси Украинки, 2
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Киев, ул. Большая Васильковская, 45
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Саксаганского, 33/35
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
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Всего: капсулы (2)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Свк фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
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Всего: упаковка (2), капсулы (2)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пер. Политехнический, 3
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), капсулы (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всего: капсулы (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), капсулы (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Голосеевский, 132
Свк фарм
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1